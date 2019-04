Los venezolanos se mofan de Maduro después de relacionar los apagones con un francotirador

Venezuela acumula desde el lunes una serie de apagones que han venido paralizando prácticamente a todo el país y que han determinado que solo el viernes hubiera actividad comercial y empresarial. Los dos primeros apagones se produjeron el lunes y el sistema no ha vuelto a recobrarse totalmente desde entonces, con afectación a todo el país, especialmente a los estados occidentales.

El Gobierno atribuyó los apagones a un primer ataque terrorista contra una línea de transmisión y a un incendio posterior en el patio de transformadores de la central eléctrica del Guri, la principal del país. En este último caso, según la versión oficial, por disparos de un francotirador contra los aparatos. El ministro señaló que estos ataques se suman a los ya registrados el 7 de marzo, cuando el Gobierno chavista dijo que había habido un ataque cibernético y otro electromagnético contra el Guri.

La excusa de los francotiradores ha generado un montón de bromas en las redes sociales por parte de los venezolanos, que ya están cansados de soportar tantos apagones. Tanto es así que incluso algunos han tomado imágenes del actor norteamericano Bradley Cooper en la película "El francotirador" para señalarlo irónicamente como el responsable de dichos apagones.

¡NO LO PUEDO CREER! ¡NO! ¡TÚ NO! Que nos traicione Capriles, Rosales, Henri Falcon, Julio Borges... Pero que Bradley Cooper esté detrás de los apagones, ¡rompe mi corazón de pollito! Y si no me creen tienen que ver el video de Jorge Rodriguez donde muestra las pruebas. ¡Gringos! pic.twitter.com/Bmd3FSr0fz