Los curiosos incentivos que algunas empresas americanas dan a quienes se vacunan

Estados Unidos ha dado un paso más allá y ha querido ofrecer diversos incentivos a todas aquellas personas que deciden acudir a vacunarse. Empresas de todo el país han ofrecido a estas personas diversos beneficios, desde viajes o cervezas gratis hasta entradas para ir al cine.

Los expertos de motivación conductual, tal y como recoge 'The New York Times', aseguran que ofrecer incentivos "no es la forma más eficaz o rentable de de aumentar la aceptación de la vacuna". No obstante, muchos americanos han hallado en estos premios un gran incentivo para inocularse.

En Cleveland, Market Garden Brewery ofrece cerveza por diez centavos a las primeras personas de 2021 que acudan al local con un certificado vacunal de covid-19. "Sí, lo leíste bien", asegura la cervecería en su página web. "Diez centavos". También en la ciudad, los cines Chagrin regalan palomitas a quienes presenten su cartilla de vacunación cuando vayan a comprar la entrada del cine y podrán hacerlo hasta finales del mes de abril.

Por su parte, la empresa Krispy Kream ha conseguido arrasar con su campaña de motivación y regala donuts para premiar a los vacunados contra la covid-19. Para recibir el premio tan solo deberán presentar la cartilla de vacunación, aunque solo está disponible para todos aquellos que han recibido la segunda dosis. La oferta es válida en todo el país estadounidense, en las 369 tiendas Krispy Kreme ubicadas en 41 estados, y hasta finales de 2021.

We'd like to show sweet support to those who have received the COVID-19 Vaccine. Starting today, bring your Vaccine Card to a Krispy Kreme shop and get 1 FREE Original Glazed doughnut. No chance to get your Vaccine? This will run thru end of 2021. Info at https://t.co/gWnWhXOKKqpic.twitter.com/UqmDLne5E9