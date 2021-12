Londres pide restaurar la estatua de Colón vandalizada y una mayor protección policial

La Embajada de España en Reino Unido está en contacto tanto con las autoridades británicas como con los propietarios de la estatua de Colón que fue vandalizada en Londres el pasado 12 de octubre para que esta sea restaurada y para que también goce de una mayor protección policial.

Activistas del grupo Extinction Rebellion rociaron con pintura roja la estatua de Cristoban Colón situada en Belgrave Square para solicitar al alcalde de Londres, Sadiq Khan, su retirada en solidaridad con los pueblos indígenas.

BREAKING: @SolidarityXr have taken action calling on @SadiqKhan to follow @Kim_Janey's lead and honor #IndigenousPeoplesDay2021 by removing the Columbus statute in Belgrave square, London ????



Join @XRIntSol to demand decolonisation and #ClimateJustice @ 5pm @ Trafagar Square pic.twitter.com/kFUrpb4eP6