El líder del Estado Islámico, Al Bagdadi, reaparece tras casi cinco años en el anonimato

El grupo terrorista Estado Islámico ha ofrecido hoy una prueba de vida de su líder, Abu Bakr al Bagdadi, difundiendo un vídeo en internet en el cual el "califa" admite la derrota en Siria pero promete seguir adelante con la lucha contra los "cruzados" y pide a sus hombres intensificarla en todo el mundo.

En la cinta de 18 minutos de duración, cuya veracidad no ha podido ser comprobada, Al Bagdadi declara que "la batalla del islam contra los cruzados es larga", pese a la derrota del EI en Siria el pasado marzo, cuando los extremistas perdieron los últimos territorios que controlaban en este país.

At the conclusion of the new #ISIS video, as Abu Bakr al-Baghdadi looks through reports on monthly activities in areas of ISIS operations, covers show "Central Africa Province," which was announced on April 18, and "Turkey Province," which has yet to be declared. pic.twitter.com/jlzYqmhOLV

5) There is serious danger not only to the fact that Baghdadi, #ISIS’ so-called Caliph, is still alive--but also that he is able to reemerge to his supporters and reaffirm the group’s us-vs-the-world message after all the progress made against the group. pic.twitter.com/BbqFGM78O8