Lecciones aprendidas en salida de Afganistán y posible implantación en Sahel

Las lecciones aprendidas con la salida de las tropas europeas y estadounidenses de Afganistán y su posible implantación en el territorio africano se analizaron en el webinario #ÁfricaEsNoticia, organizado por Casa África y Casa Asia en esta capital.

El encuentro telemático contó, entre otros, con la presencia de Pilar Requena, analista y especialista en Afganistán, Niagalé Bagayoko presidenta del African Secteur Network (ASSN) y Sergio Altuna investigador asociado del Real Instituto Elcano y especialista en el Sahel y el Magreb.

El terrorismo es un medio atípico de lucha con una violencia indiscriminada hacia los civiles con un enfoque social, moral y educativo muy elaborado. En cambio, las intervenciones occidentales están estandarizadas apoyadas en un modelo que se duplica de un contexto a otro, explicó la presidenta del ASSN Niagalé Bagayoko durante su intervención.

La retirada occidental del país asiático deja en tela de juicio la actuación de la UE que ha tenido en el terreno, y en las consecuencias que habrá en los territorios africanos más radicalizados por el desamparo de los gobiernos europeos.

Los hemos dejado abandonados y eso pone en entredicho nuestra credibilidad y vamos a tener que trabajar muy duro para recuperarla, reconocía la analista y periodista Pilar Requena, quien añadió que las imágenes que llegan de esta victoria afgana envalentona a sus similares especialmente en las zonas del Sahel y otros países africanos.

RESILIENCIA Y PACIENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Las creencias más radicales de los yihadistas tanto del Daesh como de Al Qaeda sobre la predestinación hacia una victoria segura sobre los infieles, lleva a los terroristas a un convencimiento sobre su victoria.

Un par de principios con gran arraigo en la ideología salafista y por ende yihadista son la resiliencia y la paciencia, conceptos que nos llevan a la predestinación de aquello que dicta Dios en el Corán como consecuencia lógica y directa: hay que seguir resistiendo pues Dios concederá la victoria a sus más fieles seguidores, observó el investigador Sergio Altuna.

La ocupación y desempeño de las políticas de desarrollo de los ejércitos occidentales se centraron en los territorios urbanos de Afganistán. Durante la vuelta del ejército talibán al control del país fueron precisamente las zonas rurales las que antes estuvieron bajo su dominio y mayores atrocidades suceden en la actualidad.

No hay que olvidar a los actores locales, eso es clave, es loocurrido en Afganistán, el querer imponer un modelo occidental, en lugar de construir a partir de lo que ya hay aunque pensemos que no es lo adecuado es fundamental para que nos perciban adecuadamente y no como a invasores o enemigos, expuso la especialista en Afganistán Pilar Requena.

En Afganistán se llevaron a cabo dos misiones por separado, la estadounidense, una misión militar conocida como Libertad Duradera, que según Requena fue una operación que no es en ningún momento aprobada por el consejo de seguridad de Naciones Unidas.

Y la operación en la que participan todas las tropas internacionales conocida como ISAF, de carácter cívico-militar: los militares están ahí pero también está la cooperación internacional y las ONGs ayudando en el desarrollo de los derechos humanos" añadió.

"La primera lección que tenemos que aprender es que cuando se inicia una misión se tiene que tener el objetivo real de terminarla y de terminarla bien, concluyó Requena.

Con la mirada de los participantes puesta en las regiones más radicalizadas de África se insistió en la necesidad que tiene Europa de aclarar y poner en común sus políticas exteriores en los campos de la defensa y la seguridad.