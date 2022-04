Las posibilidades reales de hacer un embargo total a Rusia: ¿acabaría con la guerra en Ucrania?

Actualmente, a nivel energético, Europa tiene una dependencia de Rusia en cuanto a la importación de gas, petróleo, carbón y otros minerales. Aunque depende del país europeo, esta dependencia se da en mayor o menor medida. En el caso de España, es relativamente importante. No obstante, no somos tan dependientes como lo son otros países europeos (Alemania, por ejemplo). Por este motivo, algunos países miembros de la Unión Europea (UE) están sugiriendo hacer un embargo total a Rusia, esto implicaría no comprarle los recursos que actualmente abastece.

"El embargo o la no adquisición de los recursos rusos, puede suponer un shock económico para la propia Unión Europea", explica Chema Gil del Observatorio de Seguridad Internacional. Por lo tanto, "el sexto paquete de sanciones contra Rusia, en el que se podría incluir este embargo al petróleo, va a ser algo que todavía hay que debatir", resalta el experto. Aunque sí que hay una gran concienciación por parte de los altos cargos de la UE, que expresan la incompatibilidad de estar ayudando y apoyando a Ucrania en este conflicto bélico, pero continuar abasteciéndose de las materias primas rusas.

"Un embargo total sería eficaz, pero puede no suponer el final de la guerra"

A pesar de que esta medida de embargo pueda suponer pasar un tiempo dificultoso económicamente en los países de la UE, gracias a las nuevas tecnologías y energías en las que se están trabajando, estas podrían estar completamente operativas en dos años. Sin embargo, la no adquisición "sería eficaz, pero no me atrevería a decir que pudiera resultar el final de la guerra por parte de Rusia", aclara Chema. La toma de esta decisión contra Rusia es realista, solo si la UE asume que va a tener que sufrir las consecuencias. Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta que es un país que tiene armamento nuclear.

"En el caso de que Rusia no dispusiese de ese armamento nuclear, Eruopa estaría respondiendo militarmente de otra forma", resalta el geopolítico. Así que Chema plantea afirma que los países deberían plantearse si ¿Nunca actuaremos en contra de cualquier país que tenga armas nucleares y nos amenace con apretar un botón? "Lo que ha planteado Rusia es un reto a nuestra seguridad (UE), que requerirá una nueva elaboración de una arquitectura de seguridad. Debemos apostar por una autonomía estratégica", afirma Gil. Lo que hay que tener en cuenta es, que aunque se elaborase este plan de embargo total a Rusia, Putin es una persona a la que no parece importarle el desempleo y la pobreza que causaría en su ciudadanía.

"Putin no pondrá fin a la guerra hasta que no le interese"

Por lo tanto, esto tampoco parece ser un factor que le incitase a finalizar su ataque militar contra Ucrania. Aunque las sanciones que se han impuesto hasta el momento ya han causado estragos en la sociedad rusa, generando una ruptura con la vida cotidiana que llevaban antes. Esto se debe a que muchas grandes empresas han cerrado sus establecimientos, lo que implica una pérdida de miles de empleos. Es decir, que las sanciones impuestas por Europa están dirigidas a que las noten y las sufran los individuos rusos, no tanto su presidente. Parece ser que la solución ideal sería que Putin se marchase del poder, pero queda claro que de motu propio no va a ser.

Asimismo, podría darse el caso de una revuelta dentro de su propio país, que le eche de la presidencia, algo que puede ser probable pero poco posible en estos momentos. Y es que se conoce que ha asesinado a cualquiera que se manifieste en contra de sus políticas y acciones. "No creo que Putin ponga fin a la guerra hasta que a él mismo le interese. Por lo tanto, la guerra continuará", comenta Chema Gil. No hay que olvidar que algunas de las amenazas que ha hecho Vladimir iban directas a países que pertenecen a la UE, así como a países que han pedido el ingreso en la OTAN (es el caso de Finlandia y Suecia). Finalmente, cabe destacar que tenemos otras opciones para abastecernos de los materiales que nos ofrecía Rusia. Entre ellos se encuentra Argelia, varios países árabes, el continente africano y Estados Unidos.