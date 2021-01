Lady Gaga y Jennifer López deslumbran con sus actuaciones en la toma de posesión de Biden

Joe Biden ya es presidente de los Estados Unidos, cogiendo el relevo de Donald Trump tras meses de incertidumbre por saber cuál de los dos llegaría a la Casa Blanca tras ganar las elecciones. Una ceremonia de toma de posesión histórica con la plaza del Capitolio vacía, sin gente debido a la pandemia mundial en la que nos encontramos que permite grandes aglomeraciones y únicamente con la presencia de cierto número de invitados entre los que destacaban Barack Obama y su mujer Michelle, que tanto han apoyado a Biden en su lucha por el mandato.

Una investidura ha contado con la presencia de varios artistas que han prestado su voz para inaugurar esta nueva etapa de esperanza para todos los ciudadanos estadounidenses después de cuatro años convulsos y de un asalto al Capitolio que tuvo lugar hace unas semanas y dejó a todos con el corazón en un puño. Lady Gaga ha sido la encargada de inaugurar el acto cantando el himno de EEUU y a ella le han seguido otros compañeros como Jennifer López, Justin Timberlake o Demi Lovato, que actuarán en una ceremonia posterior a la investidura en una gala conducida por el actor Tom Hanks, conocido por su papel en la película 'Forrest Gump'.

Lady Gaga y Jennifer López cantan a la libertad

“Cantar nuestro Himno Nacional para el pueblo estadounidense es un honor para mí. Cantaré durante una ceremonia, una transición, un momento de cambio. Para mí, esto tiene un gran significado”, ha escrito Lady Gaga en sus redes sociales, orgullosa de su actuación en un momento histórico como la toma de posesión de Joe Biden. “Mi intención es reconocer nuestro pasado, ser sanador para nuestro presente y apasionado por un futuro en el que trabajemos juntos con amor. Cantaré al corazón de todas las personas que viven en esta tierra. Respetuosamente y amablemente, Lady Gaga”, ha añadido. También hemos podido ver cómo saludaba a todos los presentes y cómo le felicitaban por su actuación, algo que también ha hecho su compañera Jennifer López.

JLo ha interpretado ante todo el mundo ‘This land is your land’, de Woody Guthrie, y no solo ha sorprendido con su actuación sino que sus palabras sobre el escenario han sido muy aplaudidas en las redes sociales por pronunciarlas en castellano, dirigiéndose a todo el pueblo hispanohablante que vive en Estados Unidos y que con la llegada de Joe Biden a la presidencia ven un futuro lleno de esperanza e ilusión. “Una nación bajo Dios, indivisible ¡con libertad y justicia para todos!”, ha gritado emocionada antes de terminar de cantar y entonar las últimas notas de este tema que ha puesto a todos los pelos de punta.

El emotivo discurso de Joe Biden tras su investidura como Presidente de Estados Unidos

“La democracia ha prevalecido”, han sido las primeras palabras de Joe Biden tras jurar su cargo como nuevo Presidente de Estados Unidos. "Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia, que es frágil y preciosa”, ha añadido. “Es un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución", ha dicho muy emocionado. Además, ha pedido seguir el "camino de la unidad” para superar las múltiples crisis que enfrenta el país, porque sin ella "solo hay amargura y furia". Un discurso que ha sido muy aplaudido por parte de todos los presentes en el acto y que ha coincidido con el de Jennifer Lopez cuando ha cantado a la libertad y a la justicia en esta ceremonia histórica de investidura con las mascarillas como protagonistas debido a la pandemia del coronavirus.