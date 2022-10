Ken Fallas, testigo directo de la estampida mortal en Seúl: "A 30 metros tenía a gente con paros cardíacos"

El barrio de Itaewon, en Seúl, se ha convertido en uno de los focos informativos del mundo por una tragedia. Una gran estampida ha provocado 151 muertos, 82 heridos y más de 200 desaparecidos. Testigo directo de este terrible suceso ha sido Ken Fallas, un arquitecto costarricense que vive en Corea y que se encontraba celebrando Halloween como hacían más de 100.000 personas en esta popular zona para los extranjeros que viven en la capital coreana.

Fallas ha relatado su experiencia en 'La Mañana Fin de Semana'. "Me pilló todo a unos 75 metros de la parte donde fue más severa la avalancha. En realidad fue como una estampida, todo sucedió muy rápido", aclara el costarricense. Ken consiguió escabullirse de la gran montonera por muy poco, ya que "iba caminando en la misma dirección que iban todos, viendo los disfraces de la gente y la música muy alta", algo que provocaba que "nadie sabía lo que estaba pasando hasta que llegaron la policía militar y los bomberos", explica en los micrófonos de COPE.

"La calle suele estar muy concurrida en días como hoy. Itaewon es el barrio donde la mayoría de los extranjeros de la ciudad de Seúl se reúnen. Pero estamos hablando de que había más de 100.000 personas en el distrito. Es demasiada gente para una avenida en la que la distancia entre los edificios de un lado al otro eran seis metros. La policía empezó a decirnos que nos moviéramos. Tardamos como 15 minutos en recorrer 150 minutos hacia la salida. De ahí caminamos hacia la estación del tren de Itaewon, donde todo el mundo iba. Para evitar otra estampida, nos movimos hacia la siguiente estación", relata Fallas.

"Había gente histérica"

El arquitecto costarricense vio cómo muy cerca de él había personas muriendo. "Como a 30 metros, había gente en el suelo con paros cardiacos. Ya no había manera de ir hacia atrás. Tuve al menos la posibilidad de poder moverme hacia un edificio para que no me presionaran", explica.

Uno de los grandes problemas, además de la masificación de personas, era el ruido. "La música no paraba y la gente seguía caminando hacia donde estábamos. La policía puso un cordón, pero no sabían lo que estaba sucediendo", relata a COPE. Además, se trataba de gente muy joven: "Probablemente, la mayoría fueran universitarios a los que les gusta ir a estos bares para hacer celebraciones".

Vídeo





Todo se convirtió en un caos: "Era tanta la gente que estaba sufriendo que no solo los agentes estaban tratando de ayudarles, sino que personas normales también auxiliaban a las víctimas. Había gente histérica". Las imágenes que Ken publicó en su cuenta de Instagram resumen todo su testimonio, además de que producen un gran impacto.

Todo sucedió en un lugar en el que no hace mucho tiempo se ubicaba una base militar de Estados Unidos. "La base en realidad se movió hace un tiempo. Pero aún habitan extranjeros que normalmente son profesores de inglés o trabajadores internacionales. Si uno extraña la comida de su país, viene aquí. Se esperaba un evento tan grande como este, pero nadie podía imaginar una estampida así", explica Fallas.