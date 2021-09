Un joven denuncia a una empresa de trenes por saludar con "damas y caballeros" y no lenguaje inclusivo

Londres está atravesando una nueva polémica, que viene marcada por el uso del lenguaje inclusivo. El episodio está protagonizado por Laurence, un joven que se identifica a sí mismo como persona no binaria. Es decir, no se considera ni hombre ni mujer, y por ello, piden que se dirijan a ellos con lenguaje inclusivo. El joven denunció, precisamente, a un conductor de un tren de London North Eastern Railway por no usar ese lenguaje inclusivo. La denuncia se produjo el pasado mes de mayo pero ahora vuelto a hacerse viral.

"Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas... Así que, como persona no binaria, este anuncio no se aplica a mí, así que no lo escucharé", escribió el joven en sus redes sociales.

“Good afternoon ladies and gentlemen, boys and girls...” so as a non binary person this announcement doesn’t actually apply to me so I won’t listen @LNER — laurence ???? (@laurencec123) May 11, 2021





Inmediatamente, la empresa de transporte le envió varios mensajes para disculparse con el joven. Asimismo, aseguraron que hablarían con todos sus trabajadores para comenzar a hablar, de ahora en adelante, con lenguaje inclusivo para que este episodio no volviera a repetirse. Sin embargo, la empresa decidió borrar los mensajes de disculpa ante la polémica generada.

ABC





"Lamentamos mucho leer esto, Laurence, nuestros gerentes de trenes no deberían usar un lenguaje como ese y le agradezco que haya llamado la atención. ¿Podría informarme en qué servicio se encuentra? Nos aseguraremos de que sean tan inclusivos como nos esforzamos por ser en LNER", fue el mensaje de la empresa y que ha recogido el diario ABC. Dicho mensaje, como ya decimos, fue borrado posteriormente.

Al parecer, los usuarios de la red social del pajarito azul cargaron muy duramente contra la crítica del usuario, y con ello también consideraban innecesaria la respuesta de la compañía. Una serie de críticas que incluso llegaron al ámbito político y periodístico, donde llegaron a pedir "esta tontería", tal y como pidió el diputado conservador, Mark Jenkinson, o incluso tacharon la queja de "ridícula", como dijo la locutora de radio, Julia Hartley-Brewer.