Jordan Bardella es el sucesor de Marine Le Pen: así es el nuevo líder de Agrupación Nacional en Francia

El joven eurodiputado Jordan Bardella ha sido elegido como el sucesor de la líder francesa Marine Le Pen al frente de Agrupación Nacional. Esta última decidió abandonar el cargo para centrarse en las actividades parlamentarias de la formación con vistas a futuras elecciones. El cambio de liderazgo no implicará, en principio, grandes cambios en las ideas que defendían en el pasado, centradas en el concepto nacionalista y etnocentrista de la "preferencia" o "prioridad" nacional.

A sus 27 años, arrasó en las votaciones que tuvieron lugar en el congreso del partido, y consiguió el apoyo de un 85 % de los miembros, frente al 15% cosechado por su único contrincante, Louis Aliot, alcalde de Perpiñán. "Quiero dirigirme a los decepcionados por los viejos partidos, a los huérfanos de la derecha, a los enamorados de Francia, a los que rechazan verla desaparecer. ¡Uníos a nosotros! Venid con nosotros en el camino que conduce a la conquista del poder y tomad vuestro puesto. ¡Vamos a suceder a Emmanuel Macron!", animó en su primer discurso.

Por el momento, sin grandes sorpresas, en su primer discurso, Bardella resaltó prioridades como el endurecimiento de las políticas de inmigración -para las que prometió un referéndum-, la expulsión de los indocumentados, ayudas sociales reservadas a los franceses y el respeto a la autoridad y a las fronteras, entre otras medidas. También prometió ser la voz de las clases populares olvidadas por el Estado y que será un presidente de unidad. En muestra de esto, nombró a su rival en la elección, Aliot, como vicepresidente primero del partido.

Je suis venu porter aux Français un message d’espoir, de confiance et de mobilisation. En portant les patriotes au pouvoir, on peut tout changer et améliorer le quotidien de nos compatriotes. #Le20hpic.twitter.com/GufATp2RZP