Johnson a la COP26: "Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha inaugurado este lunes la cumbre de líderes de la COP26 en Glasgow (Reino Unido) con un llamamiento a convertir la conferencia en el "principio del fin" de la lucha contra el cambio climático, para que las futuras generaciones sufran menos las consecuencias del calentamiento global.



"Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. Nos juzgarán con amargura, y tendrán razón", dijo Johnson a los 120 jefes de Estado y Gobierno reunidos hoy y mañana en la cumbre del clima de la ONU.

El presidente de Turquía cancela su viaje a la cumbre

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, canceló, aparentemente en el último momento y por razones de "protocolo", su previsto viaje a Escocia para participar en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático COP26.



Las autoridades escocesas no cumplieron con las "demandas de protocolo" turcas, dijo Erdogan a Nazli Çelik, editora de noticias de Star TV, al explicar las causas de su decisión de no viajar, como tenía previsto, a la ciudad de Glasgow, donde se celebra la cumbre sobre el cambio climático.



El mandatario turco detalló que el primer ministro británico, Boris Johnson, "fue de gran ayuda" con respecto a la exigencias de Ankara, pero el lado escocés "no cumplió con las demandas".



La agencia semipública Anadolu informó esta madrugada de que Erdogan había regresado a Turquía desde Roma, donde asistió a la cumbre del G20.



El principal partido opositor de Turquía, el socialdemócrata CHP, criticó al jefe del Estado por no asistir al importante encuentro internacional.



Atribuyó esa decisión a que el único objetivo del viaje de Erdogan a Escocia era reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, un encuentro que tuvo lugar en Roma, durante la cumbre del G20.



"Finalmente pudo reunirse con Biden. Eso ya fue suficiente para él (Erdogan)", dijo el diputado del CHP Murat Bakan en declaraciones al diario "BirGün".



"El presidente de nuestro país renunció a asistir a esta conferencia que se define como 'nuestra última oportunidad para el mundo', a la cuál asistirán 120 líderes mundiales. Estamos avergonzados", añadió.