Johnson carga contra el Brexit de May y lo califica de "engaño"

El exministro británico de Exteriores Boris Johnson ha vuelto a presentarse este martes como el abanderado de la total desconexión de Bruselas al renovar sus ataques al plan del Brexit de Theresa May, que ha calificado de "engaño", porque no le permitirá al Reino Unido recuperar "el control de sus asuntos".

Como si fuera una estrella de cine y sin abandonar su fama de bufón, Johnson ha congregado a cientos de personas en un evento paralelo al congreso anual del Partido Conservador británico reunido hasta este miércoles en la ciudad inglesa de Birmingham, donde el tema del Brexit ha sido la línea central de los debates.

El político, que fue alcalde de Londres, dimitió el pasado julio como titular del Foreign Office por su descontento con el plan del "brexit" que la primera ministra, Theresa May, había consensuado con sus ministros y que propone un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria.

Para Johnson, con claras aspiraciones a liderar el Partido Conservador, ese plan tira por la borda el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, en el que los británicos votaron a favor de salir de la UE después de más de 40 años de participación. Siempre con sentido del humor, Johnson se ha llevado continuos aplausos de sus seguidores, entre ellos el exministro del "brexit" David Davis, al explicar que aceptar el "plan de Chequers" de May implicará que el Reino Unido esté ligado permanentemente al bloque europeo.

"Chequers es un escándalo constitucional. No es pragmático, no es un compromiso. Es peligroso y política y económicamente inestable", ha dicho Johnson en una sala con capacidad para mil personas.

"Compañeros conservadores, esto no es democracia. No es lo que votamos. Es un escándalo constitucional. No es una recuperación del control, es perder el control. Lo saben en Bruselas", ha afirmado el político "tory", quien ha asegurado que el Reino Unido tiene posibilidades de llegar a acuerdos comerciales con países fuera de la UE.

Johnson ha agregado que este es el momento de "dejar Chequers" y de "recuperar el control", al tiempo que ha calificado de "infame" la idea de celebrar un segundo referéndum, como ha defendido la oposición laborista británica de Jeremy Corbyn. "La idea de un segundo voto es infame, pero obviamente la fragilidad democrática de las propuestas de Chequers no hará más que intensificar esas peticiones", ha añadido.

Durante su intervención, el político ha defendido las raíces conservadoras, a favor del libre mercado, al insistir en la necesidad de volver a un recorte de los impuestos y a fomentar la propiedad privada de la vivienda con la implementación de una política que permita la compra de pisos de protección social.

RESPUESTA DE MAY

La primera ministra británica, Theresa May, ha querido restar importancia a las duras declaraciones que ha hecho este martes el que fuera su ministro de Exteriores, Boris Johnson, al plan del Gobierno para el Brexit, considerando que se trata solamente de "un buen espectáculo", si bien ha confesado que está "molesta".

"Hay una cosa que todos sabemos sobre Boris y es que puede dar un buen espectáculo", ha dicho May a BBC interrogada sobre el discurso que Johnson ha pronunciado este mismo martes ante los miles de 'tories' que asisten al congreso nacional del Partido Conservador, que se celebra estos días en Birmingham.

No obstante ha confesado que no se ha sentido a gusto con las palabras de Johnson. "Hay una o dos cosas que ha dicho Boris que me han molestado", ha declarado. Así, le ha reprochado que "quiere hacer saltar por los aires nuestra promesa al pueblo de Irlanda del Norte".

El principal escollo de las negociaciones entre Reino Unido y la UE es cómo conservar la frontera 'blanda' entre la provincia británica de Irlanda del Norte e Irlanda sin renunciar al control migratorio en el que se basa en gran medida el Brexit.