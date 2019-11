John Bercow, 'exspeaker' del Parlamento británico, a COPE: "Mantengo lo que dije sobre Puigdemont"

Quien fuera presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, se mostró abierto el pasado 15 de octubre a la posibilidad de que el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, y sus seguidores puedan hablar en Westminster (sede del Parlamento). Ahora, casi un mes después, y una vez ya no es el speaker del Parlamento británico, ha respondido sobre si “repetiría la invitación”.

La corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero, preguntaba a Bercow: “Para España, ¿repetiría su invitación a Carles Puigdemont, del que usted dijo que sería muy bienvenido en el Parlamento de Westminster?”.

El expresidente de la Cámara de los Comunes matizó que lo dijo: “cuando era 'Speaker'”. “No me corresponde a mí decir quién debe ser bienvenido al Parlamento, en la Cámara de los Comunes, cuando no soy un miembro de la Cámara de los Comunes y no soy el 'Speaker'”, aclaró.

“Si me pregunta si sigo manteniendo lo que dije entonces, desde luego que lo hago. Pero no es mi papel ir enviando invitaciones, ni tampoco decirle a mi sucesor como 'Speaker', al que deseo lo mejor, cómo hacer su trabajo”, argumentaba Bercow a la prensa desde Londres. “No voy a hacer eso. Él tiene el trabajo ahora (speaker actual), él tiene esa responsabilidad”.

Preguntando por lo polémico de la figura de Puigdemont y su situación frente a la justicia, Bercow asegura: “Me mantengo en lo que dije anteriormente en relación a él, sin inmiscuirme en lo correcto o incorrecto de sus puntos de vista, de lo que hizo, si era legítimo o no... Yo simplemente di mi punto de vista sobre lo que creía que era un tratamiento adecuado -lo que debería ser el tratamiento adecuado- con él y con su oportunidad de exponer el caso que el ‘Speaker’ quería plantear”.