Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, confía en que la razón se imponga en el conflicto de Ucrania

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha mostrado este lunes su confianza en que la razón gane en la situación que se vive en Ucrania y se evite así un conflicto bélico en el que intervengan Rusia, Estados Unidos o la Unión Europea. Aunque ha afirmado tener "sensaciones complejas, como todo el mundo", ha reconocido tener "esperanzas" de que gane la razón, que en este caso consiste en "tratar de encontrar un mecanismo por el cual la UE, EEUU y Rusia encuentren un modus operandi que sea factible para que Ucrania pueda seguir siendo un país democrático, un país como los ciudadanos de Ucrania quieran", ha asegurado ante los medios de comunicación en la Universidad de Salamanca (Usal).

Solana también ha explicado que tiene la impresión de que "todavía es posible" un acuerdo que evite el conflicto, porque, en su opinión, cree que "todavía las partes están jugando en subir la tensión, pero me parece -ha afirmado- que es una subida de tensión que no es muy seria". "La tensión rusa sí es seria porque hay un despliegue de fuerzas, pero la respuesta de EEUU, aunque es seria, creo que es más bien para demostrar que hay margen para responder si hay que responder", ha afirmado el ex secretario general de la OTAN y actual presidente del Real Patronato del Museo del Prado.

Aun así, Solana también ha reclamado "una fórmula" para evitar el conflicto ya que para los europeos es "fundamental", porque "Ucrania es parte" de este continente, "un país importante que ha formado parte de Rusia y que, por lo tanto, tiene que tener una relación buena", pero también con la UE porque, como ha recordado, Europa "ha aceptado que casi todos los países de la antigua Unión Soviética tengan relaciones con la UE económicamente muy fructíferas". Respecto al papel que está jugando la Unión Europea, ha afirmado que "tiene una posición difícil pero enormemente importante", ya que debe tener "muy buenas relaciones con Rusia, con Estados Unidos y quiere tener buenas relaciones con Ucrania", lo que hace que esté "en el centro de ese vértice que es el más difícil de todos".

Preguntado por los periodistas sobre la disputa que se está produciendo en España entre el PSOE y Unidas Podemos sobre el papel que debe jugar la OTAN, Javier Solana ha asegurado que "se ha tenido una relación compleja con la Alianza Atlántica", incluso "la tuvo" el PSOE, y ha explicado que "hasta ahora la Alianza no ha hecho nada de movimientos porque es una Alianza defensiva" y que "la OTAN no ataca, defiende".