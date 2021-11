Italia estudia pagar más a los sanitarios que trabajan en urgencias

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, ha propuesto al Gobierno que se pague un complemento en el sueldo de los médicos, enfermeras y profesionales de la salud que trabajan en los servicios de urgencias de los hospitales, tras el esfuerzo debido a la pandemia de coronavirus.



Estos profesionales "se ocupan de las emergencias a diario y, a menudo, trabajan en condiciones estresantes", por lo que "he propuesto que se agregue una asignación complementaria a sus salarios a partir del próximo año", dijo Speranza en sus redes sociales.



"Servirá para fortalecer la primera línea de nuestro Servicio Nacional de Sanidad al que todos debemos agradecer", añadió el ministro cuando se habla de una "cuarta ola" de coronavirus, aunque Italia continúa registrando datos bajos de contagios, con cerca de 7.000 casos diarios, respecto a otros países europeos.



"La cuarta ola ya está en marcha, depende de nosotros asegurarnos de que no se convierta en una ola impetuosa como en otros países”, dijo hoy el asesor del ministro de Sanidad para esta pandemia, Walter Ricciardi.



Si en Italia "se sigue usando protecciones, se continúa con las terceras dosis y gestionamos adecuadamente las pruebas y el seguimiento en las escuelas, seguirá siendo una ola pequeña y no abrumadora como ocurre en otros países", explicó.



Italia ha suministrado 2.128.928 tercera dosis de la vacuna anticovid a la franja mayor de 60 años y personas consideradas frágiles, lo que equivale al 35,40% de la población, aunque las autoridades sanitarias tienen intención de abrir en breve la tercera dosis a otras franjas de edad para aumentar la protección.



También han anunciado que esperan la autorización de la Agencia Europea del Fármaco (EMA) para poder comenzar a vacunar a los niños entre cinco y once años, lo que probablemente podría ocurrir a finales de año.