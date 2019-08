Israel veta la entrada de dos congresistas musulmanas estadounidenses como pedía Trump

El Gobierno israelí ha decidido no permitir la entrada en el país a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib por su apoyo al Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS, por sus siglas en inglés) contra este país.

La confirmación de la medida la ha anunciado la viceministra de Exteriores, Tzipi Hotovely, después de que la prensa ya hubiera anticipado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu se inclinaba por esta opción. La llegada de las dos congresistas estaba prevista para este viernes.

"Israel ha tomado una decisión: no permitiremos a las congresistas entrar en el país", ha declarado la viceministra a la cadena de televisión Kan. "No permitiremos que aquellos que niegan nuestro derecho a existir en este mundo entren en Israel", ha recalcado, defendiendo que se trata de "una decisión muy justificada".

La decisión oficial de Israel se ha conocido apenas minutos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hubiera reclamado a su aliado que no permitiera que las dos congresistas, dos firmes detractoras del mandatario, entraran en su país.

"Israel demostraría una gran debilidad si permitiera la visita a las representantes Omar y Tlaib", ha sostenido el presidente en su Twitter. Según Trump, ambas "odian a Israel y a todos los judíos, y no hay nada que se pueda hacer o decir para cambiar su opinión". "Son una desgracia", ha afirmado.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!