Tensión en Oriente Medio: Israel, en alerta por el ataque de Irán; Jordania cierra su espacio aéreo

Estados Unidos ha pedido la puesta "inmediata" en libertad del buque mercante vinculado a una empresa israelí que ha sido tomado al asalto este sábado en el estrecho de Ormuz. "Condenamos contundentemente la toma del buque de bandera portuguesa y propiedad británica 'MSC Aires' (sic) en aguas internacionales", ha publicado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, en su cuenta en Twitter.

"Apoderarse de un buque civil sin provocación es una violación flagrante del derecho internacional y un acto de piratería del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, designado organización terrorista", ha añadido. Por ello ha pedido que se "condene inequívocamente" y anuncia que trabajarán con "socios" para que "Irán rinda cuentas por sus acciones". Watson ha destacado que los tripulantes del 'MSC Aries' son indios, filipinos, paquistaníes, rusos y estonios.

