La isla del volcán de Tonga ya no existe

La isla del volcán Hunga Tonga-Hunga Haapai, que registró una erupción violenta el 15 de enero, con un gigantesco hongo de vapor, gas y ceniza, ha desaparecido en su práctica totalidad.

Esta área de tierra emergida en medio de Polinesia, creada por una erupción en diciembre de 2005, ya no existe, como se puede ver al comparar una imagen tomada por el satélite Sentinel 2 de la UE el 2 de enero, con otra del Sentinel 1 adquirida 12 horas después de la gran erupción, cuando la nube se disipó lo suficiente para observar la zona desde el espacio.

At 17:08 UTC yesterday, Copernicus Sentinel1 captured the 1st image of HungaTonga after the destructive eruption



The volcanic island is almost completely wiped out



Comparison before (3 Jan.) / after (image of 15 Jan., ~12 hours after the eruption) Tonga