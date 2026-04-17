Irán rechaza un alto el fuego temporal y pide poner fin a la guerra en toda la región
Incluyendo Líbano y el mar Rojo
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo, según ha manifestado este viernes en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.
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