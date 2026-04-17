Irán rechaza un alto el fuego temporal y pide poner fin a la guerra en toda la región

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad del Ejército de EE. UU. dispara cohetes contra objetivos en Irán

El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo, según ha manifestado este viernes en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.