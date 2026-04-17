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Irán rechaza un alto el fuego temporal y pide poner fin a la guerra en toda la región

Incluyendo Líbano y el mar Rojo

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad del Ejército de EE. UU. dispara cohetes contra objetivos en Irán

Europa Press

Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad del Ejército de EE. UU. dispara cohetes contra objetivos en Irán

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Gobierno de Irán rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y exige buscar el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo, según ha manifestado este viernes en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

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