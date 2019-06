Irán y Estados Unidos: la amenaza nuclear frente a las sanciones económicas, con la sombra de Rusia de fondo

La tensión entre Irán y Estados Unidos aumentó exponencialmente durante el mes de junio. Las declaraciones de intenciones de ambos países han puesto el foco en la relación entre las dos potencias, pero la realidad es que las hostilidades no han cesado en los últimos años. De hecho, en 2018 se produjo la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que desestabilizó la situación en la región y puso en entredicho el futuro del régimen de no proliferación nuclear. EEUU se retiró de forma unilateral del y, además, impuso nuevas sanciones contra la República Islámica en 2018, alegando que Irán no cumple el espíritu del acuerdo al seguir con un programa balístico y por su intervención en los conflictos de Siria y Yemen.

Sin embargo, ha sido en las últimas semanas cuando, visiblemente, se han acrecentado las disputas entre ambas potencias, después de que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, acusara a Irán de estar detrás de los presuntos "ataques" perpetrados contra dos cargueros en aguas del golfo de Omán.

"La valoración del Gobierno de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques ocurridos hoy (este jueves) en el golfo de Omán", acusó Pompeo en una breve comparecencia ante los medios de comunicación en el Departamento de Estado.

El responsable de la diplomacia de EE.UU. hizo estas acusaciones horas después de que dos barcos, uno propiedad de un armador noruego y otro japonés, sufrieran impactos y explosiones mientras salían del estrecho de Ormuz, a unas 30 millas de la costa iraní. "Si se los considera como un todo, estos ataques sin provocación previa representan una clara amenaza para la paz y la seguridad, una violación patente de la libertad de navegación y una inaceptable campaña para escalar las tensiones por parte de Irán", concluyó Pompeo.

Horas después de la declaración de Pompeo, el Comando Central de EE.UU. difundió un vídeo en el que se apreciaba, según su portavoz, Bill Urban, a una patrulla naval de la Guardia Revolucionaria Islámica acercándose al buque japonés después de las explosiones.

En esta línea, las hostilidades continuaron tras el derribo de un dron de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz. El hecho fue anunciado por los Guardianes de la Revolución, quienes dijeron que el avión no tripulado se internó en su espacio aéreo. Por su parte, el ejército norteamericano señaló que el dron sobrevolaba el espacio aéreo internacional.

Los Guardianes de la Revolución, el cuerpo de élite del régimen iraní designado grupo terrorista por Washington el pasado abril, denunciaron que el aparato "violó el espacio aéreo territorial iraní", concretamente la provincia de Hormozgan, en el sur. La agencia oficial de noticias IRNA identificó el aparato como un RQ-4 Global Hawk e insistió en que fue abatido cuando entraba en su espacio aéreo.

Esto supuso que la relación se tensara, con el telón de fondo de la sanciones comerciales americanas a Irán, que merman gravemente la economía del país debido a los problemas en la venta de crudo. Después de todo esto, Irán amenazaba a la Unión Europea con abandonar también el acuerdo nuclear si no colaboraba en la mejora de las relaciones con EEUU, pero, al contrario de lo que pudiera pensarse, de momento, ha decidido continuar y asegurar que no desarrolla armas atómicas, al mismo tiempo que la UE ha terminado el mecanismo económico para intentar sortear las sanciones de EEUU que han llevado a Teherán a amenzar también con reactivar su programa atómico.

"Estamos muy felices de oír que Irán se mantiene en el acuerdo, es muy importante", aseguró Fu Cong, director político de control de armas del Ministerio de Exteriores de China", al término de una importante reunión en Viena para intentar salvar el acuerdo, en la que participaron también la UE, Rusia e Irán.