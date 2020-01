Irán admite que derribó el avión civil ucraniano, pero por "un error involuntario"

El avión habría estado sobrevolando un espacio militar previamente a ser derribado. Un lugar "vital" en las afueras de Teherán, por lo que fue derribado "involuntariamente". Todo esto según el comunicado del Gobierno iraní. Eso sí, las autoridades prometieron llevar ante la justicia a los responsables.

"Un error humano en el momento de la crisis causada por el aventurismo de EE.UU. llevó al desastre. Nuestro profundo pesar, nuestras disculpas y condolencias a nuestro pueblo, a las familias de todas las víctimas y las otras naciones afectadas", tuiteó el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif. Además, aseguró que se trata de "un día triste" al dar a conocer las conclusiones preliminares de la investigación interna que realizan las Fuerzas Armadas.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

