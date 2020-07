El insólito motivo por el que este hombre trepa cada noche y llega a la ventana de una habitación de hospital

La pandemia por coronavirus permanece activa en todo el planeta. La COVID-19 ya ha afectado a más de 14 millones de personas mientras que la cifra total de fallecidos supera los 600.000. El país que más ha sufrido de primera mano el virus es Estados Unidos, con más de 3 millones de positivos y 140.000 muertes, seguido de Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

Nuestro país trata por todos los medios de contener los brotes, que ya se extienden por toda España. Los focos activos rozan los 160 y continúa preocupando especialmente la situación en Cataluña.

Para tratar de calmar los ánimos,Illa aseguraba hace una semana en rueda de prensa que esta autonomía disponía de todos los instrumentos necesarios para controlar los brotes. Gobierno central y autonómico se encuentran en contacto permanente y fluido para intercambiar información sobre la situación.

Asimismo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha insistido en que la medida más eficaz para contener el virus es el confinamiento por el siguiente motivo: “evita el contacto y reduce al máximo los riesgos, pero cuando salta un ejemplo como el de Lérida se contemplan diferentes alternativas”.

Desde Sanidad continúan notificándose casos diarios al alza por la COVID-19 así como fallecimientos. Y hoy, hemos conocido una historia que ha conmocionado a miles de personas en todo el mundo y que tiene al coronavirus como telón de fondo. El protagonista se llama Jihad Al-Suwaiti, un joven palestino. Jihad decidió arriesgar su vida con un objetivo: poder despedirse de su madre enferma de coronavirus. Para lograr este fin, escaló hasta la ventana del hospital donde ella permanecía ingresada. Y lo hizo cada noche hasta que la mujer falleció.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs