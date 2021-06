Un informe de 2018 revelaba daños estructurales en el edificio derrumbado en Miami

Un informe de 2018 revelaba daños estructurales en el complejo residencial Champlain Towers South de la localidad de Surfside (Florida), cuyo derrumbe el jueves por la noche ha dejado al menos cuatro muertos y casi 160 desaparecidos.

El documento nuestra daños en el suelo de cemento de la piscina así como indicios de agrietamiento en el aparcamiento del lugar.

"Se observa agrietamiento y desconchado a varios niveles en columnas, vigas y muros de hormigón, así como varios desprendimientos considerables tanto en la parte superior de la rampa de acceso de entrada como en la parte inferior del suelo de la piscina", de acuerdo con el documento.

"Aunque parte de estos daños son menores, hay que reparar pronto la mayor parte del deterioro en el cemento", añade el documento, recogido por el 'New York Times' y CNN.

An engineer warned in 2018 of “major structural damage” at the Florida condo building that collapsed this week as many residents slept. https://t.co/Fh8cvU6fEP