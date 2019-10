La fotografía de un aficionado mexicano tocando el pecho de una futbolista estadounidense ha provocado muchísimas críticas en el país azteca por el gesto machista del individuo. Los dirigentes del Club Tigres Femenil han presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el hombre.

Todo sucedió después del partido amistoso entre el Tigres y el Houston Dash estadounidense, jugado el pasado día 5 de octubre en la localidad de San Nicolás de los Garza. Cuando finalizó el partido, las futbolistas del club norteamericano, entre ellas Sofía Huerta, decidieron fotografiarse con los aficionados.

En ese momento sucedió esta lamentable imagen.

Ayer después del @TigresFemenil ��@HoustonDash, vimos a este “aficionado” siendo nefasto al

comportarse de esta manera con una jugadora, aprovechando su disposición a sacarse una foto��

Miren la mano de este tipo sobre @schuerta��(y no, no fue “sin querer”)

¡ESO NO SE HACE! pic.twitter.com/nCVW4i9ePq