La inaudita historia de una mujer que se entregó a la policía tras orinar en las patatas en un supermercado

Una joven de 20 años se entregó a la policía después de ser identificada por las cámaras de seguridad tras haber orinado en la sección de tubérculos de un supermercado de la localidad de West Mifflin (Pensilvania, EE.UU.), informaron hoy fuentes policiales.

El jefe de la policía local, Anthony Topolnak, confirmó que la mujer, Grace Brown, fue detenida este martes.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de julio a primera hora de la noche aunque los responsables del establecimiento, de la cadena de supermercados Walmart, no se percataron de lo sucedido hasta el día siguiente, tras visionar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. En ese momento, decidieron informar a la policía local, que envió a un agente al lugar.

"Un empleado informó al agente de que el día anterior se había percatado de que había un charco de orina en el suelo, cerca de la sección de las patatas", detallaron las autoridades en un comunicado.

Tras revisar los vídeos, la policía identificó a Brown, de 20 años, como la "autora", por lo que se puso en contacto con ella y le informó de que se enfrentaba a cargos por conducta criminal, comportamiento obsceno, desorden público y estado de embriaguez en la vía pública.

Brown acudió a la comisaría junto con su abogado, Casey White, y reconoció los hechos.

La mujer habló este martes con algunos medios locales y les aseguró que en ningún caso quería conseguir notoriedad con su acción.

"Esto no fue un montaje, no fue un intento de convertirse en la última sensación viral de internet. No tenía intención de perjudicar a Walmart. Se trata solo de una joven señorita que tomó algunas malas decisiones", justificó el abogado.