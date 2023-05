Illa tilda de "falsos patriotas" a los "molestos" por la reunión de Sánchez con Biden

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha tildado este sábado de "falsos patriotas" a aquellos que les "molesta" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya reunido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

En un acto electoral con el candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el concejal y número 5 de la lista, David Escudé, Illa ha cargado contra el PP "porque cuando ellos gobernaban no tuvieron ni de lejos el liderazgo internacional que España merecía".

"Es un motivo de orgullo tener un presidente del Gobierno que sabe que España puede y debe tener su sitio en la política internacional", ha remarcado Illa, que ha pedido trasladar esta satisfacción al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que esta tarde estará en Barcelona arropando a Collboni tras su viaje a Washington.

"Que (Mariano) Rajoy no supiera hacerlo o que (Alberto Núñez) Feijóo no sepa hacerlo, no significa que no sea importante", ha agregado el líder del PSC.

Al respecto, ha considerado que el viaje de Sánchez a Estados Unidos "es un paso más en esta gran labor que está haciendo el Gobierno de España" para aportar "soluciones progresistas que están marcando la agenda de la política europea", como la salida de la pandemia o la respuesta a la guerra de Ucrania.

En este sentido, Illa también ha tenido un recuerdo para el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, del que ha destacado que es "el catalán, el español, más importante en política internacional".