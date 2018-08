Illa (PSC) hace un llamamiento al "respeto y la prudencia" en Cataluña

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha hecho hoy un llamamiento al "respeto, la prudencia y el sentido común", tanto para mantener la neutralidad del espacio público, como también para evitar agresiones como las de ayer a un cámara de televisión en una manifestación convocada por Ciudadanos.

En declaraciones a Efe tras su visita a las fiestas de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Illa ha dicho que el PSC "condena todo tipo de agresión, venga de donde venga y se dirija donde se dirija, en particular la de ayer en la manifestación".

Un cámara de Telemadrid fue agredido por varias personas al ser confundido con un trabajador de la televisión pública catalana TV3 durante la manifestación que Ciudadanos organizó en Barcelona, con apoyo del PP y entidades civiles, en defensa de la mujer agredida hace días mientras retiraba lazos junto a su familia.

En algunos vídeos del incidente difundidos en las redes sociales también se ve cómo el cámara da un puñetazo a una de las personas que le estaban increpando.

Illa ha vuelto a hacer un "llamamiento a favor del respeto, la pluralidad de pensamiento, la sensatez, la prudencia y el sentido común", pero también para que el "espacio público sea neutral" y no sea "homogeneizado".

Así, ha lamentado que algunos partidos no contribuyan a un clima de sensatez, sin citar a ninguno, y si bien se ha mostrado "de acuerdo" con el expresidente catalán Carles Puigdemont en su llamamiento a "no escalar un conflicto de los lazos", le ha recordado que él "ha escalado el conflicto muchas veces" y no es "el más indicado" para hacer estas recomendaciones.

Illa ha censurado que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), gobernado por el PDeCAT, emita desde hace unos dos meses por megafonía un mensaje de apoyo a los políticos presos y en el extranjero, en el que se recuerda, además, a la ciudadanía que "no se desvíe del objetivo de la independencia".

"Es impropio de un ayuntamiento que se debe a todos y no a una parte. Es un mensaje totalmente censurable y desafortunado", ha sentenciado el dirigente socialista.