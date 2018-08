IKEA abre sus puertas a cientos de ingleses para dormir en sus camas

Ikea ofreció refugio a más de 200 personas dormir en sus tiendas, después de que se produjera un accidente en la M25en su tienda después de que un accidente en el M25, la conocida como Órbita de Londres, y que dejó a cientos de vehículos atrapados. Los enormes colapsos se formaron después de que dos camiones se estrellaran entre los cruces 30 y 31. Uno de los camiones involucrados en la colisión cerca del Dartford Crossing alrededor de las 14.35 horas del martes volcó y terminó por un terraplén.

Por el momento nadie ha resultado gravemente herido en el accidente, pero la autopista se cerró durante la noche ya que se tuvieron que hacer reparaciones en la superficie de la carretera. Muchos conductores se vieron obligados a dormir en sus vehículos, pero muchos otros afortunados que estaban lo suficientemente cerca del Ikea en Thurrock fueron alojados por la noche. Uno de los conductores, Fergal Parkinson, elogió a Ikea por permitir que su esposa e hija permanecieran allí. Dijo que estaban en un grupo de unas 200 personas a las que se les permitió permanecer en la tienda después de su hora de cierre normal de las 22:00 horas.

En Twitter hemos podido ver varias imágenes de todo lo sucedido. Una de las tuiteras, Esther Rollinson dijo que ella y su hija habían estado "atrapadas en Ikea" en Thurrock debido a los colazos del accidente "más de 5 horas". La campeona olímpica Dame Kelly Holmes también se quedó atrapada en los corredores. Ella tenía previsto irse a su ciudad natal de Sevenoaks, Kent, para celebrar el 14º aniversario de su victoria en la medalla de oro en 1500m en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ella le dijo a la BBC Radio Kent que se había estado bloqueada durante cuatro horas y media en el atasco.

My daughter & I are trapped in ikea due to crash on M25...5hrs +counting ..colouring in is saving our sanity..just...thank god for felt tips, rainbows and unicorns ..I can never face a meatball again �� scroll to see a portrait of me when I’m old ..��..scary! pic.twitter.com/0IWgZkxcXK