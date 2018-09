Iceta pide a Torra que "no cierre la puerta al diálogo" y acaten sentencias

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido hoy al presidente catalán, Quim Torra, que en su conferencia de mañana "no cierre ninguna puerta al diálogo" y se dirija a todos los catalanes, además de advertirle de que las sentencias judiciales "deben ser acatadas", porque "nadie está por encima de la ley".

En rueda de prensa en la sede del PSC, tras la reunión de la ejecutiva del partido, Iceta ha hecho un "llamamiento en positivo y otro como alerta" a Torra, antes de la conferencia política que el president pronunciará mañana por la tarde.

"En positivo, le pido que piense que es presidente de la Generalitat y que se dirija a todos los catalanes y no solo a medio país. Y el segundo llamamiento es que, sea cual sea su intervención y compromiso, no cierre ninguna puerta al diálogo. Son dos consideraciones que son la mejor contribución que se puede hacer para superar una situación de dificultad", ha afirmado Iceta.

Para el dirigente, la situación de "no gobierno y no Parlament" no es buena para Cataluña, tanto por la "mayoría independentista desorientada y dividida, con necesidad de revisar su estrategia", como también por "los riegos para la convivencia tras la polarización y división de la que algunos partidos pretenden sacar rendimiento electoral, lo que es jugar con fuego".

Respecto a las palabras de Torra sobre no acatar la sentencia del juicio del "procés", Iceta ha recordado que "en un Estado democrático, con separación de poderes, las sentencias se han de acatar".

"Eso no quiere decir que no se puedan criticar, discutir y promover reformas legales. Pero hay una obligación de acatamiento por parte de los ciudadanos y particularmente por las instituciones", ha dicho, recordando que la sentencia de La Manada también fue discutida, pero "todos los hemos acatado".

Por último, ha dicho que le "parece bien" la propuesta de Ciudadanos de celebrar un pleno del Parlament el 6 de septiembre, ya que lo ocurrió un año atrás en esas fechas, la aprobación de las leyes de ruptura, debería llevar a una "reflexión de lo que pasó y los efectos que tuvo".