Hostelero ucraniano asentado en Logroño espera que la guerra no se prolongue

El hostelero ucraniano Vasyl Saviuk, quien regenta desde hace nueve años un bar de tapas en la calle Laurel de Logroño, ha dicho este jueves a Efe que la guerra afectará a la economía del país y espera que el conflicto no se prolongue.

"Hasta hoy, pensábamos que no iba a pasar nada, pero esta mañana me he despertado con un montón de llamadas desde Ucrania, donde la gente está muy asustada", ha relatado este emprendedor de 41 años, quien reside en la capital riojana junto a otras tres hermanas, también dedicadas a la hostelería.

Ha reconocido estar "preocupado" por otro de sus hermanos y su madre, quien vivió en Logroño con él y sus hermanas durante diez años, pero regresó en 2021 a su ciudad natal, Chernivtsi, por unos asuntos relacionados con la casa familiar.

Ha confiado en que su madre pueda regresar a España cuanto antes y también se ha ofrecido a acoger en Logroño a otros familiares o amigos si lo necesitan.

Saviuk, quien llegó a España hace 18 años, ha indicado que, desde hace días, sus clientes del bar le preguntan mucho por la situación en Ucrania y cómo está viviendo esta situación.

Tras pasar nueve años en Tudela (Navarra), llegó a la capital riojana en 2013 para regentar el bar "Ribera", donde trabaja con su hermana Flora Sbanok.

"Ni los rusos ni los ucranianos quieren la guerra. Hemos sido como hermanos y muchos somos familia, yo tengo un cuñado ruso y sé que no quieren estas cosas", ha añadido.

Su ciudad, Chernivtsi, está ubicada cerca de la frontera de Rumanía, lejos de la zona en la que se ha iniciado la ofensiva rusa, pero, según le ha contado su madre esta mañana, han llegado misiles al aeropuerto cercano.

"No hemos pensado que los rusos iban a llegar a este punto, pero parece que Putin no va a parar en las provincias de Donetsk y Lugansk y va a ir más allá", ha lamentado.

Con un perfecto castellano, Vasyl Saviuk ha asegurado sentirse muy integrado en La Rioja, porque los riojanos y los españoles, en general, son "muy amables".

Al margen de su familia, ha dicho que no tiene mucho contacto con el resto de la comunidad ucraniana asentada en La Rioja, muchos de ellos residentes en otras localidades, como Calahorra, Haro y Arnedo.

Sus otras dos hermanas Olena y Rodica Saviuk regentan el bar "La ruta" en la calle El Cristo de Logroño, junto a la calle San Juan, otra conocida zona de tapeo.

Rodica, quien vive en España desde hace dos décadas, ha explicado a Efe muy emocionada que está viviendo estos días "muy nerviosa y sufriendo", sobre todo porque su madre y uno de sus hermanos están en Ucrania.

"Los ucranianos no queremos una guerra, queremos vivir bien", ha explicado esta hostelera, quien está asentada en Logroño desde hace 14 años, donde ha formado una familia y tiene dos hijos con un riojano.

Aunque su ciudad, donde viven otros familiares, como primos, está ubicada lejos de la zona de mayor conflicto, ha recalcado que la guerra "afecta a toda Ucrania, que ya vivió en 2014 otra crisis. Parece que esto no para nunca".

Ha agregado que el próximo verano pretendía viajar a su país para que su marido y sus hijos conocieran su tierra, donde ella lleva tres años sin ir. EFE.

