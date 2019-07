El "hombre volador" cruzará este jueves el Canal de la Mancha

Franky Zapata, también conocido como el “hombre volador”, tratará este jueves de cruzar el Canal de la Mancha con un “flyboard”.

El francés Franky Zapata (40 años) fue el protagonista del desfile militar del pasado 14 de julio gracias a su propio invento, una tabla voladora propulsada por cinco turborreactores.

El excampeón mundial de esquí acuático intentará cruzar mañana el Canal de la Mancha montado en su “flyboard” 110 años después de que Louis Blériot se convirtiese en el primer hombre en cruzar el canal volando.

