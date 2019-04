Un hombre vestido de Batman ofrece su ayuda a la policía en Canadá

No es la primera vez que alguien se disfraza de superhéroe y sale a la calle. La última vez se ha producido este mismo sábado, cuando un hombre disfrazado de Batman apareció en las calles de Kelowna, Canadá, y ofreció su ayuda a la policía local. Este hecho se ha hecho viral después de que una mujer que se encontraba en la zona, Melissa Parent, lo grabase con su móvil y lo subiese a las redes sociales.

