Un hombre decide vivir con una caseta en la cabeza, y no es por el coronavirus

El coronavirus ha mostrado el lado más humano de las personas. Hemos visto aplausos de agradecimiento, ganas de echar de menos y de volver a reunirnos con los nuestros. Sin embargo, también hemos visto el lado más divertido de la gente. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo, porque hay veces en las que la imaginación no tiene límites. Sin embargo, hay veces en las que el virus se queda en un segundo plano y muestra nuestra verdadera personalidad.

Este es el caso de Michael Shedworth –o así se hace llamar–. Se trata de un hombre conocido en la ciudad de Bristol (Inglaterra), por caminar por la calle con un cobertizo en miniatura sobre su cabeza. Muchas veces, esta pequeña caseta es capaz de iluminarse con decenas de luces LED, chorros que escupen fuego e incluso altavoces que emiten música electrónica, algo que no ha pasado desapercibido para los ciudadanos de Bristol.

Shedworth comenzó a ser noticia en el año 2019, cuando se le vio pasear por las calles con la caseta sobre su cabeza. Especialmente se dio a conocer cuando el medio inglés Bristol Live reveló el vídeo en el que él mismo se había grabado caminando por las calles de la ciudad.

Aquella no fue la primera vez que lucía la caseta sobre su cabeza, pero tampoco sería la última. Se ha descubierto que hace algunos años, Shedworth hizo apariciones extrañas en varios festivales de música con el cobertizo. En otra ocasión, y así lo subió él mismo a YouTube, rechazó una entrevista de trabajo porque decía que tenía un cobertizo en su cabeza.

Hace poco se le ha vuelto a ver salir a las calles con la caseta iluminada. Él mismo ha dicho que no es una forma de protección ante el coronavirus, sino porque es su forma de vida. Esta vez ha sido en un Aldi, en Church Road. Varias personas le fotografiaron mientras hacía cola para entrar, haciendo sus compras y esperando para pagar.

��Man spotted with shed on his head at Bristol Aldi https://t.co/7EiZPqzIxQ

The man who walks around Bristol with a fire-spouting disco mini-shed on his head is called Michael.

Read more on my new hero here: https://t.co/IAiEEWIgp6