Un hombre mata a cinco personas y deja 20 heridos en un ataque contra un colegio en Rusia

Al menos seis personas han muerto y 20 han resultado heridas en un ataque armado perpetrado este lunes en una escuela en la localidad rusa de Izhevsk, ubicada en la región de Udmurtia (centro), según han confirmado las autoridades.

El Ministerio del Interior de Udmurtia ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que los agentes han hallado en el interior del centro el cadáver del atacante. "Según las informaciones disponibles, se ha suicidado". "Hasta el momento hay seis muertos y 20 heridos por sus actos", ha añadido.

El gobernador de la región, Alexander Brechalov, ha hablado de "tragedia" y ha apuntado que entre los muertos figura un guardia de seguridad, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Asimismo, ha subrayado que el centro fue evacuado a raíz del tiroteo y ha agregado que las autoridades trabajan en la zona.

??#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6