Un hombre con explosivos secuestra un autobús con unas 20 personas en Ucrania

Un hombre armado y pertrechado con explosivos ha secuestrado un autobús con unas 20 personas a bordo en la ciudad de Lutsk, en el noroeste de Ucrania, informaron medios locales.

El autobús, con la cortinas echadas, se encuentra en la plaza del Teatro de Lutsk, que ha sido rodeada por efectivos policiales, señaló el periódico digital ucraniano korrespondent.net

De momento se desconoce si el secuestrador ha presentado algún tipo de demandas. Según la Policía, el hombre publicó un vídeo en las redes sociales en las que mostraba su indignación con el sistema. La Policía está negociando con él.

Hostage situation as armed man is threatening to blow up a bus in Lutsk. Shots fired, police on the scene https://t.co/6Q8QmmcuwS#Ukrainepic.twitter.com/rGmCDd8iOf