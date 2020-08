Se cumplen 75 años del ataque nuclear contra Hiroshima que cambió la historia para siempre

Todos sabemos que las guerras traen la destrucción, y siempre a causa del uso de las armas. Y las bombas no solo son simples armas, son elementos de destrucción masiva. Más si se trata de bombas nucleares.

Hoy se cumplen 75 años desde que la primera de las dos únicas bombas nucleares lanzadas en la historia acabara con la vida conocida en la ciudad de Hiroshima, en Japón. Los ataques fueron ordenados por Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos, que también ordenó posteriormente crear la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica para que se investigaran sus efectos.

La gran mayoría de las víctimas fueron civiles. Mujeres, niños y ancianos. Gente normal que vivía su vida de forma normal, fuera de la guerra que estaba asolando el mundo. La explosión de la bomba atómica de Hiroshima se registró poco después de las ocho de la mañana el seis de agosto del año 1945. Fue a 600 metros de altura yla ola de calor fue capaz de destrozarlo todo. Madera, acero, cemento... y personas.

En un diámetro de doce kilómetros, no quedó nada. La vida desapareció. Los supervivientes de los alrededores, si consiguieron sobrevivir a las secuelas de la radiación, han tenido graves problemas a largo plazo que no han desaparecido con el paso de los años. No solo problemas físicos, sino también psicológicos. El horror que se vivió en Hiroshima los marcó para siempre. Algo que, probablemente, y por mucho que pasen los años, jamás podrán olvidar.

Imagen aérea del estado en el que quedó la ciudad de Hiroshima un mes del ataque con la bomba nuclear, 1945.Cordon Press

La bomba de uranio enriquecido que arrasó Hiroshima

'Little Boy' fue el nombre con el que fue bautizada la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Era una bomba de uranio-235 o uranio enriquecido de casi 4,500 kilos de peso. Tenía una longitud total de tres metros, 75 centímetros de diámetro y contenía casi 1.600 toneladas de dinamita. El 'Little Boy' acabó con la vida de 80.000 personas en el acto. A finales de año, la bomba había conseguido matar a más de 166.000 personas. Muchas de ellas por los daños sufridos por el impacto, otras por la radiación.

Maqueta de la apariencia de la bomba 'Little Boy' que arrasó Hiroshima en el año 1945

La bomba de Hiroshima -al igual que que la que tendría lugar tres días después en Nagasaki- fue detonada en el aire, a cientos de metros de la superficie terrestre. Esto hizo que los efectos radiactivos fueran incluso aún más letales, ya que se dispersaron en por el afecto de la nube creada en el aire a causa de la explosión. Inmediatamente, una columna de más de seis kilómetros de altura se elevó desde la zona cero en lo que se convirtieron las ruinas de la ciudad de Hiroshima.

La tripulación del 'Enola Gay' posa delante del bombardero. En el centro, su piloto Paul Tibbets, 1945

Epicentro de la ciudad de Hiroshima tras el impacto de la bomba nuclear, 1945Cordon Press

Testigos de aquel horror, en declaraciones al programa Newsround de la BBC, explicaron que la mañana en la que la bomba explotó “fue como otra cualquiera”. Sufrieron problemas de salud, psicológicos y físicos. Y no pueden odiar a quienes lanzaron la bomba, pero nunca podrán olvidar “que fueron humanos los que la lanzaron”

El Proyecto Manhattan, la cuna de la bomba que destruyó Hiroshima

Así fue el nombre con el que se designó al proyecto de desarrollo de las primera armas nucleares llevado a cabo por Estados Unidos. El proyecto, liderador por el general Leslie Groves y el científico Robert Oppenheimer, trataron de conseguir una arma de una potencia nunca antes vista con una capacidad destructiva inimaginable.

Reunión de una pequeña parte del equipo del 'Proyecto Manhattan'. En la imagen están Ernest O. Lawrence, Arthur H. Compton, Vannevar Bush, James B. Conant, Karl T. Compton y Alfred L. Loomis, 1940

En el proyecto, conformado por diversos científicos y generales estadounidenses, también participó Albert Einstein. Con fondos ilimitados y medios de todo el mundo, establecieron el verano de 1945 para encontrar esa arma. Y cumplieron. El mismo verano en el que la encontraron, Hiroshima y Nagasaki vivieron las peores tragedias de toda su historia. Las dos únicas ciudades que han sufrido los ataques con armas nucleares en la historia.

Unos episodios fatídicos de los que, probablemente, nunca se puedan recuperar.