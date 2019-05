El hijo de Netanyahu sugiere a árabes y musulmanes que "liberen" Ceuta y Melilla

Yair Netanyahu, hijo mayor del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y protagonista de controvertidas declaraciones, ha sugerido en Twitter a árabes ymusulmanes que si quieren liberar "tierras ocupadas" empiecen por Ceuta, Melilla y otros enclaves españoles en el norte de África. "Queridos árabes y musulmanes. ¿Queréis liberar tierras árabes e islámicas ocupadas? ¡Aquí tenéis un buen comienzo!", aseguró anoche en un mensaje, que adjuntaba un mapa con las ciudades españolas en el norte de África y otras islas en el mar de Alborán. El mapa remarca en cuadrados resaltados Ceuta, Melilla, el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, la isla de Alborán y las islas Chafarinas.

A finales de 2017, Yair, de 27 años, protagonizó un escándalo al publicar en una red social un mensaje con tópicos antisemitas que tituló "la cadena alimenticia" y que mostraba al millonario judío George Soros -mecenas de organizaciones de izquierdas, algunas críticas con Israel y la ocupación- controlando el mundo a través de otras figuras conspirativas, como reptilianos, iluminatis y masones. Poco antes también escribió otro mensaje controvertido, cuando señaló tras la violencia de Charlottesville en EEUU que los grupos de izquierdas eran más peligrosos que los neonazis.

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7