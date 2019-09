El hermano de Boris Johnson dimite para anteponer "el interés nacional" a la "lealtad familiar"

Jo Johnson, hermano del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha presentado este jueves su dimisión como diputado y como secretario de Estado de Universidades después de anteponer el "interés nacional" a la "lealtad familiar", según ha explicado él mismo.

"Ha sido un honor representar a Orpington durante nueve años y ejercer como secretario de Estado junto a tres primeros ministros", ha asegurado Jo Johnson en su perfil de Twitter, donde ha dado cuenta del debate interno que ha vivido "en las últimas semanas".

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout