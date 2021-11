Herido un policía en un ataque con cuchillo en la localidad francesa de Cannes

Un policía de la localidad francesa de Cannes ha resultado herido este lunes en ataque con cuchillo, según ha anunciado en un mensaje en la red social Twitter el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.