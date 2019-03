Guaidó será investigado por la Fiscalía venezolana por su presunta implicación en el sabotaje eléctrico

La Fiscalía de Venezuela ha abierto una investigación en contra del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por su presunta responsabilidad en la crisis eléctrica que vive el país desde el pasado jueves. Lo ha avanzado el fiscal general venezolano, Tarek Saab. La noticia la ha dado a conocer la fiscalía horas más tarde de la detención del periodista Luis Carlos Díaz, después de que el Régimen de Maduro le acusara de ser un instigador del supuesto sabotaje. La detención de Díaz, experto en combatir censuras en redes sociales, coincide con la de Geovany Zambrano, trabajador de Corpoelec, que hace un mes denunció las condiciones del sistema eléctrico de Venezuela.

Mientras Maduro responsabiliza de la situación a la oposición de su Gobierno, los venezolanos están viviendo un verdadero drama. Se han suspendido las clases y los trabajos hasta el miércoles. La mayoría de gasolineras no pueden suministrar combustible, el metro no funciona y algunos comercios no han podido abrir sus puertas. El agua potable también escasea en todo el país. Muchos ciudadanos de Caracas, sumidos en la desesperación, se han visto obligados a llenar garrafas con agua contaminada.