Guaidó y su esposa denuncian amenazas del régimen que le impiden a ella salir

Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, y su esposa, Fabiana Rosales, han denunciado este lunes amenazas del régimen de Nicolás Maduro, que le impidieron a ella salir del país.

En un vídeo enviado al Foro Atlántico, que se ha celebrado en la Casa América en Madrid, Rosales dio las gracias a los asistentes por la invitación y por comprometerse con la causa de Venezuela, pero ha afirmado que no pudo dejar el país para participar en la reunión, como estaba previsto inicialmente.

"Me habría encantado (asistir), pero por la persecución que todos conocen del régimen, amenazas de no dejarnos salir de Venezuela, me impiden hoy acompañarlos", ha manifestado Rosales al lado de su esposo.

Guaidó ha acusado a las autoridades de Maduro de "haber secuestrado" a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y a Roberto Marrero, jefe de su despacho, y de allanar los derechos de otros veintidós legisladores.

También ha denunciado que trabajan en un contexto de "violación constante" de sus derechos fundamentales, de persecución y de no libertad de expresión.

"A pesar de ese contexto, no nos rendimos, seguimos adelante y tenemos las herramientas para salir de esta dictadura: unidad, disposición, una alternativa, un plan país, una coalición fuerte que se manifiesta y que sigue", ha indicado.

El líder opositor ha dicho que Venezuela está "al borde de una catástrofe" por el éxodo migratorio, por la falta de acceso a servicios, por apagones eléctricos que a diario duran doce horas y por la carencia de servicios y bienes básicos, como agua y medicamentos.

También ha aplaudido la decisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de reconocer la crisis de los exiliados venezolanos, que alcanza cuatro millones en los últimos años, según el propio organismo.

"Los próximos días serán determinantes: no podemos permitir que se normalice la crisis de Venezuela, que se normalice el horror, el terror que están viviendo los venezolanos", ha señalado.

Guaidó también ha agradecido el interés del Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el escritor peruano Mario Vargas Llosa, por "aproximar soluciones" para el conflicto venezolano, pues la comunidad internacional "será determinante" en el proceso.