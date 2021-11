Grecia impone restricciones a los no vacunados, que no podrán entrar a museos, gimnasios o cines

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este viernes más restricciones para los ciudadanos que no estén vacunados contra el coronavirus, que a partir del próximo lunes no podrán acceder a espacios cerrados como museos, gimnasios o cines, sitios a los que será necesario presentar el pase sanitario para entrar.

En medio de un incremento de la incidencia epidemiológica y unas cifras de vacunación estancadas, Mitsotakis ha calificado la situación como "pandemia de los no vacunados", ante la que el Gobierno ha decidido adoptar medidas más duras, a la vez que ha pedido a la Iglesia Ortodoxa que haga cumplir las normas para verificar que los fieles cuentan con una prueba negativa de COVID-19.

Según el 'premier' griego, las medidas equivalen a un confinamiento parcial de los ciudadanos no vacunados, ya que más allá de restaurantes, bares y cafés, los ciudadanos que no hayan sido inoculados no podrán acceder a espacios cerrados ni presentando una prueba negativa de coronavirus.

El primer ministro ha insistido en que las altas cifras de contagios están relacionadas por una baja tasa de vacunación de las personas mayores, por lo que ha subrayado la importancia de la aplicación de la dosis de refuerzo. Las autoridades han dado a las personas mayores de 60 años un mes adicional después del periodo estipulado para recibir la tercera dosis.

Además, en este sentido, el Gobierno griego ha solicitado a la UE que haga obligatoria la dosis de refuerzo para los pases sanitarios que se expiden para viajar entre los estados miembro del bloque, informa 'To Vima'.

Otra de las consecuencias del incremento de la incidencia es la saturación del sistema sanitario, por lo que se han instaurado medidas para "fortalecerlo", como "usar UCI del sector privado" o la contratación de más personal sanitario en las zonas más afectadas.

Por otro lado, Mitsotakis también ha detallado que se reforzarán las tareas de monitorización del cumplimiento de las medidas en vigencia.

Los últimos datos ofrecidos por las autoridades sanitarias griegas indican que más de 861.000 personas se han contagiado de la enfermedad, de las cuales más de 17.000 han muerto desde que estalló la pandemia. Actualmente, 556 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos.