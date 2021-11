Grecia bate un nuevo récord con 7.336 contagios en las últimas 24 horas

Grecia batió este lunes un nuevo récord de contagios de covid-19, con 7.335 casos reportados en un solo día, la peor cifra desde que empezó la pandemia, con 65 muertes y 477 pacientes intubados en los hospitales, especialmente saturados en el norte del país.



Con estos datos, Grecia supera por primera vez los 7.000 contagios diarios, con un índice de positividad del 6,41 % entre las 114.338 pruebas realizadas a lo largo de hoy, y deja un aumento de 426 casos respecto al último récord registrado el viernes.



El total de casos asciende a 792.239, de los que, en los últimos 7 días, 146 se relacionan con viajes desde el exterior y 2.542 están relacionados con un caso ya conocido.



Asimismo, hoy se registraron 65 fallecimientos por coronavirus, la cifra más alta de la cuarta ola, que ya acumula un total de 16.361 fallecidos en lo que va de año.



El número de pacientes intubados en hospitales griegos es de 477, con una edad promedio de 65 años, de los que el 84 % no están vacunados o no tienen la pauta completa.



El sábado, además, entró en vigor la obligación de mostrar un certificado de vacunación o una prueba negativa reciente para poder acceder a comercios, bancos, servicios públicos y terrazas de bares y restaurantes, con la excepción de supermercados, farmacias e iglesias.



En la última semana ha habido un claro aumento de inoculaciones, que los expertos atribuyen al temor que genera el aumento de casos y la llegada de estas nuevas medidas más drásticas.



En el día de hoy, ha habido más de 30.000 peticiones para recibir la primera dosis de la vacuna, una cifra que no se alcanzaba desde el verano y que se convierte en 175.000 peticiones en los últimos siete días, aunque el porcentaje de vacunación en Grecia lleva meses estancado en alrededor del 60 %.