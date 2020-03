González Laya replica a Holanda: "Estamos juntos en el mismo barco"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha recordado al ministro de Finanzas de Holanda, Wopke Hoekstra, que "estamos juntos en el mismo barco" y que no debe haber "pasajeros de primera o segunda clase", en respuesta a su negativa a apoyar un plan de ayudas de la Unión Europea para afrontar las repercusiones económicas del coronavirus.

González Laya ha publicado este viernes una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que reprocha a Hoekstra la negativa de Holanda a apoyar el "plan Marshall" para Europa propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión del Consejo Europeo celebrada por video conferencia este jueves.

Antes de la reunión, Sánchez y otros ocho líderes europeos enviaron una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que defendían la necesidad de trabajar en un instrumento de deuda común emitida por una institución europea para obtener fondos en el mercado, sobre la misma base y en beneficio de todos los Estados miembros.

En respuesta, el ministro de Finanzas holandés se negó a apoyar a los países del sur argumentando que, desde la crisis de 2008, algunos países como Holanda y Alemania han aprovechado para reforzar sus fondos de reserva y otros no lo han hecho.

Hoekstra también ha pedido que se investigue a países, como España e Italia, por no tener margen presupuestario para luchar contra el coronavirus, pese a que la zona euro creció en los últimos siete años.

González Laya, que desde su cuenta enlaza con un artículo del periódico holandés "de Volkskrant" titulado "Una peineta holandesa a los países del sur", subraya que "estamos juntos en el mismo barco europeo" y que "la historia nos juzgará por lo que hagamos ahora".

"Hemos chocado contra un iceberg. Ahora todos corremos los mismos riesgos. No hay tiempo para discusiones sobre supuestos pasajeros de primera o segunda clase. No es momento de defraudar a nuestros ciudadanos", asegura la ministra, que además señala que "estamos en el 2020, no en 2008. La pandemia nos afecta a todos. Para todas nuestras economías".

A diferencia de lo ocurrido en 2008, lo que está ocurriendo ahora "no es el fallo de un sector o de una área geográfica. Lo urgente ahora es luchar contra el COVID-9 mientras mantenemos vivo todo el empleo y la capacidad productiva", afirma González Laya.

En opinión de la ministra, hacer frente a esta crisis "requerirá gasto público masivo por parte de todos los Estados miembros. Así es que, por favor, vamos a usar todos nuestros dedos para preparar un plan europeo responsable para enfrentar esta crisis sin precedentes".