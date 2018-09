El Gobierno Vasco espera que la apelación de Torra lleve a "algo tangible"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha señalado hoy que en el discurso de ayer del presidente de la Generalitat, Quim Torra, advirtió "una apelación insistente al diálogo" y también en la respuesta del Gobierno por lo que "hay que ver" si ese "interés compartido" puede "traducirse en algo tangible".

En una entrevista en Onda Vasca, Erkoreka ha señalado que en su discurso en el Teatro Nacional de Cataluña Torra hizo "declaraciones de principios muy generales que son muy difíciles de no compartir" ya que, a juicio del portavoz del ejecutivo autonómico vasco, "no hay ningún gobernante democrático en el mundo que no comparta el dilema libertad o libertad".

En este sentido, ha señalado que "muchos en Euskadi comparten" la apelación a la "injusta situación en la que se encuentran los políticos catalanes procesados" y "parece que tampoco la judicatura europea" está de acuerdo con "los términos en los que se está tramitando la instrucción desde el Tribunal Supremo".

Pero "a partir de ahí", ha indicado, se "echó en falta alguna concreción", aunque considera que es "comprensible" que Torra sea "cauteloso" ya que "vistos los procedentes" las "concreciones llevan inmediatamente a la apertura de un procedimiento" judicial e "incluso a la adopción de medidas como la prisión cautelar".

Respecto a la propuesta de celebrar un referéndum sobre autogobierno en Cataluña, Erkoreka ha reconocido que "en el momento en que la vio formulada" le pareció que "podría servir para retomar o encauzar el dialogo entre las instituciones catalanas y españolas", pero al respecto "ya se han pronunciado con claridad los partidos catalanes" y "nada tiene que objetar".

Erkoreka ha rechazado que el Gobierno Vasco lleve a cabo algún tipo de intercesión ante la Generalitat y ha indicado que "no le consta" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "esté directamente inmerso en algo que pueda calificarse de mediación".