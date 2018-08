El Gobierno pide a Torra que rebaje la tensión y siga el camino del diálogo

El Gobierno ha instado hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a que rebaje la tensión y no entre en una "escalada dialéctica", sino que aproveche el camino del diálogo institucional abierto y dé "una oportunidad" a la política para solucionar el conflicto.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha reiterado hoy en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que Torra "sabe perfectamente a qué conduciría el camino de la quiebra legal, de la unilateralidad o el del desacato", tal y como ayer le advirtió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bogotá.

Eso sí, Celáa ha descartado que esta afirmación se refiera a la aplicación del artículo 155 de nuevo en Cataluña.

"El artículo 155 no ha sido objeto de debate por este Gobierno en ningún momento", ha afirmado Celáa, quien ha añadido que "ni se ha mencionado, ni se ha hablado, ni ha sido objeto de ningún tipo de consideración".

Ha asegurado que el Ejecutivo no tiene intención de establecer ningún ultimátum porque este no es el camino que conduce a la normalidad en Cataluña, pero ha avisado a Torra de que tiene que ser el presidente "de todos" los catalanes y tener la "suficiente inteligencia" para aprovechar el camino abierto a nivel político con el diálogo.

Por eso ha insistido: "Demos una oportunidad a la política, porque el otro camino ya lo conocemos".

Celáa también ha dejado claro que el Gobierno no aceptará "de ninguna de las maneras" la celebración de un referéndum en Cataluña, aunque sea no vinculante, porque no es constitucional y está fuera de la ley.

Lo que sí ha planteado Sánchez, según ha recordado Celáa, es trabajar en sede parlamentaria por un acuerdo sobre el Estatut catalán, y ese acuerdo "es lo que podría votarse, no un referéndum de autodeterminación", ha aseverado.

"El Gobierno sabe perfectamente cuales son los límites de la ley, lo dijo ayer el presidente, no nos van a embaucar nadie", ha garantizado la también ministra de Educación, quien ha abogado por dar una oportunidad al diálogo en el marco de la ley y la Constitución.