Gobierno y partidos reivindican los valores de la UE y abogan por la igualdad

El Gobierno y los partidos han reivindicado los valores que durante 69 años han servido para forjar la Unión Europea y han apostado por la unidad para afrontar los desafíos, con motivo de la celebración este jueves del Día de Europa.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha destacado en Twitter la importancia de "proteger a Europa para que Europa proteja a sus ciudadanos y ciudadanas".

"Defender una Europa social para que el progreso llegue a todos. El #26M, la ciudadanía europea decide. Apostemos por una #UE fuerte y unida para afrontar los desafíos que vienen. ¡Feliz #DíaDeEuropa!", afirma Sánchez en su cuenta personal.

Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, también ha escrito en esa red social para felicitar por el Día de Europa y para recordar que la UE "nació del temor a repetir un pasado bélico entre sus Estados".

"Hoy solo una #Europa unida puede influir en la gobernanza mundial", añade el cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas del 26 de mayo.

El PSOE por su parte ha hecho público un manifiesto con motivo del Día de Europa en el que asegura que con los comicios de este mes se abre "una etapa clave para el continente" en la que se debe "enfrentar el auge de movimientos de extrema derecha, populistas, nacionalistas y eurófobos que promulgan el repliegue identitario y el levantamiento de viejas y nuevas fronteras".

Los socialistas son partidarios de proteger la idea de Europa para que siga "ofreciéndonos paz y seguridad" y para que vuelva a "garantizar prosperidad económica, bienestar social y sostenibilidad ambiental".

"El europeísmo está en lo más profundo de los valores socialistas. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la construcción europea vuelve a ser una gran prioridad para España", afirma el manifiesto socialista.

El PP también ha reivindicado los valores de la UE y en Twitter ha escrito: "Hoy celebramos el #DíadeEuropa????. Europa es prosperidad, democracia y libertad. Juntos somos más fuertes".

Dolors Montserrat, cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, felicita también por el Día de Europa y apuesta en esa red social por seguir "construyendo juntos esta Europa de libertades que tantos éxitos nos ha dado".

"Europa es paz, prosperidad, democracia y convivencia. Debemos defenderla y sentirnos orgullosos de todo lo que hemos conseguido", asegura la candidata popular.

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha felicitado el Día de Europa "con el corazón encogido por millones de europeos y hermanos americanos que sufren tortura, hambre y persecución en #Venezuela".

"La libertad no es verdadera si no es para todos, Europa no es Europa si nuestros principios no son universales. Europa es una aspiración", matiza.

Desde Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, también ha señalado en Twitter que "el proyecto común europeo es el mejor invento del último siglo: convirtió un continente de guerra y sangre en uno de paz y libertad".

"Debemos protegerlo frente a los nacionalismos y populismos que quieren destruirlo. Hagamos más y mejor Europa. ¡Vamos!", agrega.

Luis Garicano, cabeza de lista de la formación naranja para las elecciones europeas, ha afirmado que la UE "es el mayor invento de nuestra historia política: nos permite tener paz y progreso tras siglos de guerra".

El 26 de mayo, continúa en su cuenta de esta red social, "nos jugamos el futuro del proyecto europeo. Tenemos el mejor equipo para luchar por la libertad, la igualdad y la solidaridad en Europa".

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, afirma también en un tuit que su partido trabaja por una UE "más democrática, que represente los intereses de su gente y sus pueblos".

"En unas horas arranca una campaña electoral muy importante para el futuro de España y Europa", destaca.

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha apostado por "recuperar una Europa social y engrandecer los servicios públicos", a la vez que ha apuntado que España "debe ser un ejemplo de cómo se puede reconstruir Europa, no desde las políticas de odio, sino con gobiernos progresistas que crean en los derechos humanos".