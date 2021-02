El Gobierno 'negacionista' de Tanzania: rechazan la vacuna mientras los funerales siguen aumentando

Después de un año el coronavirus ha demostrado que no entiende de clases, de razas ni de fronteras. El fin de la pandemia depende de las medidas que se tomen en todo el mundo, no solo en unos pocos países. Es lo que ha advertido el Centro para el Control de Enfermedades de la Unión Africana, que considera que el rechazo de Tanzania a publicar datos y comprar vacunas "pone en peligro a todo el continente".

En junio de 2020, el presidente del país subsahariano, John Magufuli, proclamó que Tanzania "había derrotado a la pandemia con la ayuda de Dios". Desde entonces se considera un territorio "libre de virus". El Gobierno se ha burlado de la eficacia de las mascarillas, ha cuestionado que las pruebas de detección funcionen y se ha reído de las restricciones que han impuesto los países de su entorno y que por supuesto, no rigen en su territorio. De hecho, Magufuli ha advertido a los tanzanos que si viajan al extranjero y se vacunan, van a introducir "un virus peligroso" en su cuerpo.

Sus ideas negaciontistas no se acaban ahí, el Gobierno pretende convencer a la población de que los avisos que vienen del exterior se explican por la envidia: "No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico, África es rico y todo el mundo tiene envidia de nuestra vasta riqueza, tenemos que tener mucho cuidado". Y argumenta con afirmaciones como esta: "Las vacunas son peligrosas, si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer".

En su cruzada contra las vacunas, el Ministerio de Sanidad solo autoriza las vacunas y medicamentos certificados por expertos tanzanos porque "en cierto país, las niñas fueron vacunadas contra el cáncer de cervix pero el objetivo era dejarlas estériles".

Tanzania no actualiza los datos de contagios desde mayo, cuando anunció que en total ha tenido 509 positivos y 21 fallecidos. Sin embargo, muchas familias pierden a sus seres queridos sin llegar a conocer nunca la causa y no exigen medidas por miedo a las represalias. Mientras el obispo Gervas Nyaisonga alerta del incremento de funerales que achaca a "una posible nueva ola de contagios", el secretario permanente del Ministerio de Sanidad afirma que los pacientes con problemas resporatorios padecen hipertensión, insuficiencia renal o asma.

Medidas para protegerse del virus que asola a los países vecinos

La ministra, eso sí, ha recomendado inhalaciones de vapor y medicamentos a base de hiervas así como que "mejoremos nuestra higiene personal, lavarnos las manos con agua corriente y jabón, usar pañuelos, comer alimentos nutritivos, beber mucha agua y remedios naturales con los que está dotando nuestra nación". Unas medidas que tienen por objetivo estar preparados porque el virus "está asolando" a los países vecinos. Mientras Tanzania no actualiza datos, Kenia ha reportado 101.819, Uganda 39,821 y Ruanda 16.337.

Las voces contra la postura del Gobierno aumentan dentro y fuera del país. A la preocupación del Centro para el Control de Enfermedades de la Unión Africana se une la Agencia Sanitaria. Su presidente John Nkengasong, considera que si el gobierno tanzano no coopera, será peligroso porque "el virus no tiene fronteras". También el obispo de Dar es Sallam, Yuda Thadei Ruwaichi, ha pedido que se tomen medidas porque "la covid no ha terminado, está aquí. No seamos imprudentes -ha dicho- tenemos que protegernos, lavarnos las manos con agua y jabón y volver a usar mascarillas".