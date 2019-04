El Gobierno de May celebra una reunión extraordinaria ante el bloqueo del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado a su gobierno para una reunión "maratoniana" ante el actual bloqueo del "brexit", que se evidenció ayer cuando la Cámara de los Comunes no apoyó el acuerdo que la primera ministra alcanzó con Bruselas, ni ninguna de las otras tres opciones. Por ello, el gabinete de May mantendrá una reunión de cinco horas, en lugar de los habituales noventa minutos, según fuentes oficiales, para buscar una salida al punto muerto en que está el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) de cara a la fecha de ruptura del día 12.

En la votación de ayer, el acuerdo propuesto por May no alcanzó la mayoría en la Cámara de los Comunes, aunque recabó más votos que en las dos votaciones anteriores -280 votos a favor y 292 en contra-. Es la segunda vez en menos de una semana que el Parlamento británico rechaza el acuerdo propuesto por May, y en la reunión de hoy deben decidir si lo presentan por cuarta vez en los 10 días que quedan para la fecha límite de salida del Reino Unido.

Además de esta medida, los diputados británicos tampoco aprobaron las otras tres propuestas que se presentaron. La opción que se presentaba como favorita al contar con el respaldo del Partido Laborista, la conocida como "vía Noruega", era la que incluía al Reino Unido dentro del mercado común, pero fue rechazada con 282 votos en contra. La opción que instaba al Gobierno a negociar una unión aduanera permanente con la Unión Europea fue rechazada por 276 votos, y la que pedía cancelar el "brexit", si este tenía que producirse sin acuerdo, se encontró con 292 diputados en contra.