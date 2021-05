G.Laya cree que la UE debe involucrarse más en resolver conflicto de Kosovo

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este martes que la UE debe involucrarse más en lograr la resolución del conflicto entre Serbia y Kosovo por medio del diálogo entre las partes, un asunto en el que "Serbia puede contar con el pleno apoyo de España".

"Lo que tenemos es que involucrarnos más" en ayudar a resolver la cuestión, ha respondido González Laya en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores serbio, Nikola Selakovic, quien ha agradecido el apoyo de España de no reconocer la independencia unilateral de Kosovo pese a la creciente predisposición de un buen número de estados de la UE.

Selakovic ha subrayado que hay cinco países de la UE que se niegan a reconocer a Kosovo como Estado independiente por lo que ese no debería nunca ser condición para avanzar en la integración de Serbia en la UE.

"No creo que quepa un planteamiento para que a Serbia se le exija lo que no se le ha exigido a ningún otro país", ha argumentado Selakovic, para quien la única solución debe ser dialogada entre las partes, una solución en la que nadie consiga todo y todo el mundo ponga de su parte".

"Que se solicite a Serbia que de todo y no reciba nada sería no respetar a Serbia y no sería de recibo", ha zanjado el ministro tras recordar que, en el proceso de adhesión a la UE "han pasado 8 años y Belgrado ha cumplido todas las obligaciones y Prístina no ha empezado a cumplir la única obligación que tenía, crear la unión de municipios serbios".

Selakovic ha agradecido el apoyo de España en esta cuestión de "apoyo mutuo a la integridad territorial" y ha asegurado que "es algo que guardaremos eternamente en nuestras mentes y corazones porque trasciende al apoyo a un Estado sino que es el apoyo a las leyes", ha subrayado tras invitar a la ministra a que realice una visita oficial a Serbia para continuar profundizando en las "magníficas relaciones" bilaterales. EFE